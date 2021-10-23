TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Menemenspor: 0

Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Rıdvan Dilmen sözleri: Elimde kaset var