Tecavüzle suçlanan Mendy, parayla da cezaevinden çıkamıyor! Kariyerini de hayatını da yaktı - Haberler Spor
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Tecavüzle suçlanan Mendy, parayla da cezaevinden çıkamıyor! Kariyerini de hayatını da yaktı

Haberler.com - Haberler | Spor

Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlarından dolayı cezaevinde yatan Manchester City'nin yıldızlarından Benjamin Medny'nin kefaletle serbest kalma talebi reddedildi. Üç kez aynı talepte bulunan Mendy, yine ret cevabı aldı. Mendy, yargılamanın başlayacağı 24 Ocak 2022'ye kadar ceza evinde tutuklu kalacak.

Benjamin Mendy, kariyerini ve hayatını yaktı. Fransız futbolcunun üçüncü kez kefaletle serbest kalma talebi reddedildi. Biri 18 yaşında altında olduğu iddia edilen üç farklı kadına yönelik tecavüzle suçlanıyor.

Tecavüzle suçlanan Mendy, parayla da cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da yaktı

TUTUKLU KALACAK

Mendy, 24 Ocak 2022'ye kadar cezaevinde kalacak. Bu tarihte yargılanma süreci başlayacak. İngiltere'de sporseverler Mendy'nin cezaevinden aklanmadıkça kefaletle çıkmasını kesinlikle istemiyor.

BİR ANDA ERİDİ

2017 yazında 58 milyon euroya City'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euroya kadar düştü. Mendy'nin Haziran ayında değeri 22 milyon euroya düşmüştü.

Tecavüzle suçlanan Mendy, parayla da cezaevinden çıkamıyor! Kariyerini de hayatını da yaktı
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Haber: Tecavüzle suçlanan Mendy, parayla da cezaevinden çıkamıyor! Kariyerini de hayatını da yaktı - Haberler Spor
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