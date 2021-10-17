Tarihi yarışlar için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti - Haberler
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Tarihi yarışlar için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarihi yarışlar için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 22. düzenlenen Geleneksel Rahvan Atları Yarışları için 14 ilden yarışmacı ve binlerce izleyici katıldı.

Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 22. düzenlenen Geleneksel Rahvan Atları Yarışları için 14 ilden yarışmacı ve binlerce izleyici katıldı.

Orhaneli 22. Geleneksel Rahvan Atları Yarışları, büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışlara 14 ilden 125 at 9 kategoride katılırken, yağmurlu havaya rağmen 3 binin üzerinde kişi katıldı. Tarih boyunca rahvan atlarının Türk kültürünün çok önemli bir değeri ve yoldaşı olduğunu açıklayan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, tarihi mirası ve geleneği yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aykurt, "Orhaneli'ye her etkinlikte artan bir coşku ve katılımla görmek, gücümüze güç, heyecanımıza heyecan, sorumluluğumuza sorumluluk katıyor. Dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Tarihi yarışlar için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Tarihi yarışlar için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Tarihi yarışlar için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

Tarihi yarışlar için binlerce kişi Orhaneli'ne akın etti

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