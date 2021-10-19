Taraftar saç baş yoldu! Batshuayi'nin kaçırdığı goller sonrası eski Fenerbahçeli Samatta gündeme oturdu
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Batshuayi birçok net fırsatı gole çeviremeyerek taraftara saç baş yoldurdu. Belçikalı futbolcunun performansı kaçırdığı gollerle ünlenen eski Fenerbahçeli Samatta'ya benzetildi. Tanzanyalı futbolcunun adı yapılan paylaşımlar sonrası gündemin zirvesine oturdu.
Şampiyonlar Ligi'nde puan hasretine son vermek isteyen Beşiktaş, Sporting karşısında da bunu başaramadı. Rakibine 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda Batshuayi'nin performansı tartışma konusu oldu.
BATSHUAYİ SAMATTA'YA BENZETİLDİ
Sporting maçında girdiği birçok net fırsattan yararlanamayan Batshuayi bir türlü topu ağlara yollayamadı. Boş kaleye kaçırdığı golle tepki çeken Belçikalı yıldız için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Yıldız futbolcunun performansı, Fenerbahçe'de kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtan Samatta'ya benzetildi.
Haberler.com - Spor Haberleri