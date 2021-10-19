Taraftar saç baş yoldu! Batshuayi'nin kaçırdığı goller sonrası eski Fenerbahçeli Samatta gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde puan hasretine son vermek isteyen Beşiktaş, Sporting karşısında da bunu başaramadı. Rakibine 4-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda Batshuayi'nin performansı tartışma konusu oldu.

BATSHUAYİ SAMATTA'YA BENZETİLDİ

Sporting maçında girdiği birçok net fırsattan yararlanamayan Batshuayi bir türlü topu ağlara yollayamadı. Boş kaleye kaçırdığı golle tepki çeken Belçikalı yıldız için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Yıldız futbolcunun performansı, Fenerbahçe'de kaçırdığı gollerle taraftarı çıldırtan Samatta'ya benzetildi.

Haberler.com - Spor Haberleri