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Tam açıldılar! Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor

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Tam açıldılar! Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor

GZT Giresunspor, ligin 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın 11. dakikasında Rize'den Boyd'un gördüğü kırmızı kart, oyunun seyrini değiştirdi. Selim Ay 62'de kendi ağlarını buldu, son anlarda Champness sahneye çıktı. Giresunspor, son 3 haftada 7. puanını aldı.

Ligin ilk 6 haftalık bölümününde puan alamayan Giresunspor, son 3 haftada 7 puan topladı. Geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Giresun, bu hafta da evinde Rize'yi mağlup etti. Giresunspor ligin başından beri ortaya koyduğu iyi oyunun meyvesini toplamaya başladı.

Tam açıldılar! Süper Lig'in Karadeniz derbisinde gülen taraf Giresunspor

BOYD ŞANSI BİTİRDİ

Rizespor'da Boyd'un 11. dakikada gördüğü kırmızı kart işleri değiştirdi. Giresunspor o dakikadan sonra kontrolü ele aldı. 62'de Selim Ay, kendi ağlarını buldu. Son dakikada Champness sahneye çıktı ve 3 puanı getirdi.

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