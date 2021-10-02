Süper Lig: Göztepe: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, GZT Giresunspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, GZT Giresunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada gelişen Göztepe atağında Baku'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tjanic, kaleyi yokladı. Ancak top direğin yanından az farkla auta çıktı.
40. dakikada sol kanattan atak yapan Giresunspor'da Aziz Behich'in ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci İrfan Can Eğribayat, Diabate'den önce çıkarak topu kontrol etti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ömer Tevfik Özkoç
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Arslanagic xx, Karaman Demirtaş xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Tijanic xx, Yalçın Kayan xx, Halil Akbunar xx, Baku xx, Ndiaye xx
Yedekler: Arda Özçimen, Lourency, Jahovic, Efe Saçıkara, Tibet Öniz, Ideye, Atakan Çankaya, Erkam Kömür, Atınç Nukan, Burekovic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
Giresunspor: Okan Kocuk xx, Zeki Yavru xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Sankhare xx, Flavio xx, Suleymanov xx, Serginho xx, Diabate xx
Yedekler: Onurcan Piri, Pelupessy, Balde, Umut Nayir, Champness, Douglas, Emre Taşdemir, Hayrullah Bilazer, Çekdar Orhan, Fatih Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kartlar: Obinna, Arslanagic (Göztepe), Serginho, Diarra, Zeki Yavru (Giresunspor) - İZMİR