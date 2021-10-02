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Süper Lig: Göztepe: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Göztepe: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, GZT Giresunspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, GZT Giresunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada gelişen Göztepe atağında Baku'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tjanic, kaleyi yokladı. Ancak top direğin yanından az farkla auta çıktı.

40. dakikada sol kanattan atak yapan Giresunspor'da Aziz Behich'in ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci İrfan Can Eğribayat, Diabate'den önce çıkarak topu kontrol etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ömer Tevfik Özkoç

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Arslanagic xx, Karaman Demirtaş xx, Berkan Emir xx, Obinna xx, Tijanic xx, Yalçın Kayan xx, Halil Akbunar xx, Baku xx, Ndiaye xx

Yedekler: Arda Özçimen, Lourency, Jahovic, Efe Saçıkara, Tibet Öniz, Ideye, Atakan Çankaya, Erkam Kömür, Atınç Nukan, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Zeki Yavru xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Sankhare xx, Flavio xx, Suleymanov xx, Serginho xx, Diabate xx

Yedekler: Onurcan Piri, Pelupessy, Balde, Umut Nayir, Champness, Douglas, Emre Taşdemir, Hayrullah Bilazer, Çekdar Orhan, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Obinna, Arslanagic (Göztepe), Serginho, Diarra, Zeki Yavru (Giresunspor) - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Süper Lig: Göztepe: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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