Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Haberler Spor
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Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.

Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edilen isim oldu.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti

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