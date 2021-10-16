Sümer Stadı sentetik çim olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sümer Stadı sentetik çim olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sümer Stadı sentetik çim olacak

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadı zemininin sentetik çim olacağını ve tribünlerin de yenileceğini açıkladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadı zemininin sentetik çim olacağını ve tribünlerin de yenileceğini açıkladı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadında zemin yenileme yapılacağını ve zeminin sentetik çim olacağını söyledi. ASKF'nin projesinin Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından kabul gördüğünü ifade eden Mutlu Önal; "En büyük hedefimiz sentetik saha yapılması ile ilgili çalışmalarımız var. Zemin çim tamam, çok iyi ama bakımı zor. Hem sahalarımız yetersizdi. Projenin taslağını yaptık ve Büyükşehir Belediyemize yönlendirdik. Çizmiş olduğumuz proje Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara'ya gitti. Spor Toto Genel Müdürümüzle Mehmet Özhaseki bakanımız görüştü, ardından biz yönetim olarak oraya gittik. Sümer Tesislerindeki bir sahamızı sentetik saha yapacağız. Bunun onayı geçti. İki tane yeni tribün yapılacak. İki sahanın ışıklandırması yapılacak. 4 adet bir tarafa, 4 tane bir tarafa olmak üzere 8 tane soyunma odası, hakem odaları, kantin olacak, mescit yapılacak. Bireysel sporlar için 120 metrekare alanımız olacak" dedi. - KAYSERİ

Sümer Stadı sentetik çim olacak

Sümer Stadı sentetik çim olacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Kasapoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Okan Bayülgen
Spor Muslera Cristiano Schumacher Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Derya Yanık Fatih Terim Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sümer Stadı sentetik çim olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:31:16. #1.13#