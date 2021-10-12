Stefan Kuntz, neden hüngür hüngür ağladı? Sebebi çok daha duygusal

Stefan Kuntz, A Milli Takım futbolcularının üzerine çok gidildiği için son saniye golünden sonra gözyaşlarını tutamadığını ifade etti. Maçın bitimiyle durduğu yerde kalan ve gözyaşlarını gizlemek için yere eğilen Kuntz, Türk sporseverlerin kalbine dokundu. Kuntz, öğrencileri rahatladığı için duygularını tutamadığını söyledi.

"FUTBOLCULARIMA İNANMIYORLARDI"

Karşılaşmanın bitimiyle Trt Spor'a konuşan 58 yaşındaki Alman hoca, "Duygusal bir andı. Futbolcularım adına çok rahatladım. Onlara inanmıyorlardı. Üstlerine çok gittiler, çok baskı vardı. Biraz olsun rahatladılar" ifadelerini kullandı.

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