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Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum

Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
08.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:43

BeIN Sports'un deneyimli futbol spikeri Ercan Taner, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının haziranda tekrar başlamasına "Ben bu işte yokum" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun spikeri Ercan Taner, Sözcü'deki köşe yazısında liglerin başlatılma kararını çok sert bir şekilde eleştirdi.

Kararın büyük bir risk teşkil ettiğini vurgulayan deneyimli spiker, ailesinden de iki kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü dile getirdi.

"STATTAN STADA KOŞUP HER RİSKE GİRİP BİR DE MAÇ ÇI ANLATACAĞIM"

Taner, konuyla ilgili köşesinde şu ifadelere yer verdi;

"Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var.

Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır.

Buna 'mücbir sebep' diyorlar hukukta. Takımlarda bu hastalığa yakalanan olursa ne olacak?

Bu riske girmek için çok erken. Ya ikinci dalga olursa?"

Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum
Haber Yorumları (1)
ŞAHİN: Adam hakli. . Bir sporcumuz dahi zarar görse herkes üzülür. Çok da şart değil. Sağlıklı günlerde gençlerimiz yine mücadelesini etsinler.
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