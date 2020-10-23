Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı
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Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı

23.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:13

Güzelliğiyle futbolseverlerin sevgilisi haline gelen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla bir sırrını açıkladı. Leotta, "Ben 7'de kalkıp öğlen uyanan türden biriyim" notuyla yaptığı paylaşımda gözleri yarı kapalı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Güzelliğiyle ve özellikle Instagram paylaşımlarıyla futbolseverlerin gölünde taht kuran İtalyan spiker, son paylaşımıyla bir sırrını paylaştı.

Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı

"SAAT 7'DE KALKIP ÖĞLEN UYUYANLARDANIM"

Diletta Leotta, "Ben 7'de kalkıp öğlen uyanan türden biriyim" notunu düştüğü paylaşımda gözleri yarı kapalı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Leotta'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı

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