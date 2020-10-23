Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı

Güzelliğiyle futbolseverlerin sevgilisi haline gelen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla bir sırrını açıkladı. Leotta, "Ben 7'de kalkıp öğlen uyanan türden biriyim" notuyla yaptığı paylaşımda gözleri yarı kapalı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.