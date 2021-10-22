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Sönmez, Veteranlar Dünya Judo Şampiyonu oldu

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Sönmez, Veteranlar Dünya Judo Şampiyonu oldu

Portekiz'de gerçekleştirilen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda Metin Sönmez 73 kiloda dünya şampiyonluğunu elde etti.

ZONGULDAK (İHA) - Portekiz'de gerçekleştirilen Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası'nda Metin Sönmez 73 kiloda dünya şampiyonluğunu elde etti.

Portekiz'de düzenlenen Dünya Judo Veteranlar Şampiyonası'nda MFA Zonguldak Spor Kulübü sporcuları Metin Sönmez ve Murat Uzun mücadele etti. 73 kg'da Metin Sönmez finalde Rus sporcu Vladimir Kobzar'ı uzatmada altın puan ile yenerek dünya şampiyonu oldu. - ZONGULDAK

Sönmez, Veteranlar Dünya Judo Şampiyonu oldu

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