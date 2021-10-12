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Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Gelen son dakika haberine göre Ümit Milli Takım 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.

Ümit Milli Takım 2023 Uefa U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.

Shakhter Stadyumu'nda oynanan maçta milli takımın golünü 27. dakikada Enis Destan kaydetti. Ümit Milli Takım, 3. maç sonunda puanını 4'e çıkardı.

Stat: Shakter Stadyumu

Hakemler: Rohit Saggi xx, Geir Isaksen xx, Morten Jensen xx

Kazakistan: Danil Ustimenko x, Lev Skvortsov x, Sagi Sovet xx (Nurbergen Nurbol dk. 84 ?), Adilbek Zhumakhanov xx, Zhalgas Zhaksylykov x, Sultan Saganev x, Elkhan Astanov x, Abylaikhan Zhumabek xx (Vyacheslav Shvyrev dk. 81 ?), Arman Kenessov xx, Dinmuhammed Kashken x, Yerkebulan Seidakmet xx

Türkiye: Ersin Destanoğlu xx, Bünyamin Balcı xx, Cenk Özkaçar xx, Serdar Saatçı xx, Eren Elmalı x, Gökdeniz Bayrakdar xx (Barış Alper Yılmaz dk. 64 xx), Umut Güneş xx, Enis Destan xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 90+3 ?), Erkan Eyibil x (Ömer Faruk Beyaz dk. 82 x), Ali Kaan Güneren xx (Kartal Kayra Yılmaz dk. 90+3 ?), Tiago Çukur x

Gol: Enis Destan (dk. 27) (Türkiye)

Sarı Kartlar: Sultan Sagnayev, Dinmuhammed Kashken, Arman Kenessov (Kazakistan), Eren Elmalı, Umut Güneş (Türkiye) - İSTANBUL

Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

Son dakika... Ümit Milli Takım, Kazakistan'ı 1-0 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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