Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivasspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

GALATASARAY MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Demir Grup Sivasspor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli teknik direktör, Başakşehir maçında kulübede yer alamazken Galatasaray maçıyla takımın başına dönecek.

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