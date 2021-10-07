Son Dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı? İşte deneyimli hocaya verilen ceza
Son dakika: PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, 1 maç ceza verdi. Deneyimli hoca, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Başakşehir maçında takımın başında olamayacak. 10. hafta oynanacak Galatasaray maçında cezası bitmiş olacak Yalçın, dev derbide kulübedeki yerini alacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivasspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.
GALATASARAY MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA
Yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Demir Grup Sivasspor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli teknik direktör, Başakşehir maçında kulübede yer alamazken Galatasaray maçıyla takımın başına dönecek.