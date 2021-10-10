Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin
Son dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat 15.00'te başladı. Dev yarış S Sport ekranlarından yayınlanıyor. 100 binden fazla seyirci İstanbul Park'ta. Yarışa 5. sırada başlayan Fernando Alonso ilk virajda spin attı ve gerilere düştü. İlk virajda Gasly'nin teması ile spin atan Alonso, "Gasly ne kadar aptal bir adam" diye isyan etti.
Türkiye Grand Prix'si, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne oluyor. İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için uğraşıyor. Hamilton, grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başladı. Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
İSYAN ETTİ
Yarışın ilk virajında Fernando Alonso spin attı. Gasly'nin temasıyla spin atan Alonso, "Gasly ne kadar aptal bir adam" diye isyan etti.
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