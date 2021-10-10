Son Dakika: İstanbul Park'ta kırmızı ışıklar söndü! Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk virajda spin

Türkiye Grand Prix'si, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne oluyor. İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için uğraşıyor. Hamilton, grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başladı. Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

İSYAN ETTİ

Yarışın ilk virajında Fernando Alonso spin attı. Gasly'nin temasıyla spin atan Alonso, "Gasly ne kadar aptal bir adam" diye isyan etti.

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