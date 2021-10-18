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Son Dakika | Adana Büyükşehir Belediyespor ilk maçını kazandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son Dakika | Adana Büyükşehir Belediyespor ilk maçını kazandı

Son dakika haberlerine göre Kadınlar Voleybol 2. Ligi 1. haftasında Adana Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda ağırladığı Seyhan Belediyespor'u 13-25, 12-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

ADANA (İHA) - Kadınlar Voleybol 2. Ligi 1. haftasında Adana Büyükşehir Belediye spor, Atatürk Spor Salonu'nda ağırladığı Seyhan Belediyespor'u 13-25, 12-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Adana Büyükşehir Belediyespor özellikle file üstünde bulduğu sayılarla galibiyete uzandı. Takım kaptanı Merve Eskikaya maçın en skorer ismi olurken, toplamda 32 sayı kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir, 2021-2022 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın spora, spor altyapısına ve gençlere verdiği önemin meyvelerini bir çok branşta toplamaya başladıklarını belirtti.

İlk hafta Seyhan Belediyespor'u mağlup ederek moral kazandıklarını belirten Kadir Özdemir, "Voleybol severlere çok güzel bir oyun izlettirdik. Bu sezon geçen sezondan daha genç bir kadro ile mücadeleye başladık. Sezona çok iyi hazırlanmanın karşılığını ilk maçımızda aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı kutluyorum" dedi. - ADANA

Son Dakika | Adana Büyükşehir Belediyespor ilk maçını kazandı

Son Dakika | Adana Büyükşehir Belediyespor ilk maçını kazandı

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