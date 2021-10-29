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Somaspor'u Yasin sırtlıyor

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor
Somaspor'u Yasin sırtlıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 9 maçta topladığı 14 puanla Play-Off mücadelesi veren Somaspor'u golcüsü Yasin Abdioğlu taşıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 9 maçta topladığı 14 puanla Play-Off mücadelesi veren Somaspor'u golcüsü Yasin Abdioğlu taşıyor. Takıma bu sezon başında 1922 Konyaspor'dan transfer olan 25 yaşındaki gurbetçi forvet, siyah beyazlıların attığı 13 golün 7'sini kaydetti. TFF 2'nci Lig'de gol krallığı yarışında Afjet Afyonsporlu Erhan Şentürk'le birlikte zirveyi paylaşan Yasin, 9 maçta 7 kez ağları sarsarken takımının kazandığı 14 puanın 5'ine golleriyle direkt katkı yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri
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