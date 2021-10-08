Somaspor moral bozmadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Sakaryaspor'a 3-0 yenilen Somaspor'da teknik diriktör Burhanettin Basatemür, farklı mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Ucuz bir penaltıyla geriye düştüklerini ve kötü oynamadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "İstemediğimiz bir skor aldık. Bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp önümüze bakacağız. Hafta sonu evimizde Turgutluspor'la karşılaşacağız. Hedefimiz galibiyet" ifadelerini kullandı.Somaspor'da Oğuzhan sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ramazan'ın durumu maç günü netleşecek.