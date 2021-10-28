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Sivasspor'un Altay kafilesi belli oldu

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Sivasspor'un Altay kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor'un Altay kafilesi belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor'un Altay kafilesi belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Altay maçı kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kamp kadrosuna aldığı isimler şöyle:

"Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Azubuıke, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Kayode, Özkan Yiğiter, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'un Altay kafilesi belli oldu

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