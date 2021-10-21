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Sivasspor Adana Demirspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor Adana Demirspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Sivasspor-Adana Demirspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Sivasspor- Adana Demirspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Adana Demirspor müsabakasının hakemi belirlendi. TFF'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - SİVAS

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