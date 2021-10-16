Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı

Sivasspor ile Antalyaspor'un Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

45 DAKİKAYA 4 GOL SIĞDIRDILAR

Sivasspor, 10. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçerken, 24. dakikada Fredy skoru eşitledi. Antalyaspor'da 42. dakikada Doğukan Sinik takımını öne geçiren golü attı. 45+4'te Olarenwaju Kayode skoru belirledi. Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken, Antalyaspor da 9 puana yükseldi.

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