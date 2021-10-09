Sıralamayı Hamilton kazandı ama takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu
F1 Türkiye Gran Prix'sinde sıralama turlarını Lewis Hamilton zirvede bitirdi ancak 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11. sırada başlayacak. Sıralama turlarını ikinci sırada bitiren takım arkadaşı Valtteri Bottas, yarışa ilk sırada başlayacak.
Sıralama turlarını Hamilton bitirdi ama yarışa 11. sırada başlayacak. Antrenman turlarında içten yanmalı motor kullanan Hamilton, 10 sıra ceza almıştı. Hamilton böylece yarışa 11. sırada başlayacak, takım arkadaşı Valteri Bottas ilk sıradan start verecek.
Büyük yarış yarın saat 15.00'te başlayacak. 11. sıradan yarışa başlayacak Hamilton'un nasıl bir derece elde edeceği merak konusu oldu.
İşte sıralama turları sonuçları:
Lewis Hamilton | Mercedes (10 sıra cezası var - 11. sıra)
2 Valtteri Bottas | Mercedes
3 Max Verstappen | Red Bull Racing
4 Charles Leclerc | Ferrari
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