Sıralamayı Hamilton kazandı ama takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıralamayı Hamilton kazandı ama takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu

Haberler.com - Haberler | Spor

F1 Türkiye Gran Prix'sinde sıralama turlarını Lewis Hamilton zirvede bitirdi ancak 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11. sırada başlayacak. Sıralama turlarını ikinci sırada bitiren takım arkadaşı Valtteri Bottas, yarışa ilk sırada başlayacak.

Sıralama turlarını Hamilton bitirdi ama yarışa 11. sırada başlayacak. Antrenman turlarında içten yanmalı motor kullanan Hamilton, 10 sıra ceza almıştı. Hamilton böylece yarışa 11. sırada başlayacak, takım arkadaşı Valteri Bottas ilk sıradan start verecek.

Sıralama turlarını Hamilton kazandı, takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki yarışta ilk sıra Valteri Bottas'ın

Büyük yarış yarın saat 15.00'te başlayacak. 11. sıradan yarışa başlayacak Hamilton'un nasıl bir derece elde edeceği merak konusu oldu.

İşte sıralama turları sonuçları:

Lewis Hamilton | Mercedes (10 sıra cezası var - 11. sıra)

2 Valtteri Bottas | Mercedes

3 Max Verstappen | Red Bull Racing

4 Charles Leclerc | Ferrari

Sıralamayı Hamilton kazandı ama takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu
Haberler.com - Spor Haberleri
F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek...

F1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında ikinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ın cezası nedeniyle yarın düzenlenecek...

 Tarihin en iyisi olmaya kafayı taktı! Lewis Hamilton, İstanbul Park pist rekoru kırdı

Tarihin en iyisi olmaya kafayı taktı! Lewis Hamilton, İstanbul Park pist rekoru kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Kim Min-jae Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sıralamayı Hamilton kazandı ama takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:35:52. #1.12#