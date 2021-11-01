Sinan Şamil Sam neden öldü? Sinan Şamil Sam ne zaman hayatını kaybetti?

Sinan Şamil Sam neden öldü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünya kıtalar arası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam, Ankara'daki evinde sağlık durumu ve boks sporuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İstanbul'da, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören eski Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, yaşamını yitirdi. Sam 1999 yılının Ağustos ayında 10.Dünya Boks Şampiyonası'nda artı 91 kiloda final maçında Kazak rakibini yenerek altın madalya kazanmıştı. Sinan Şamil Sam ne zaman hayatını kaybetti?

SİNAN ŞAMİL SAM KİMDİR?

Sinan Şamil Sam aslen Karslı Türk profesyonel ağır sıklet boksörüdür. Sinan Şamil Sam, 24 Haziran 1974 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu. Amatör boks yaşamı yıllarında oldukça başarılıydı. "Boğazın Boğası" lakabıyla tanındı.

SİNAN ŞAMİL SAM NEDEN ÖLDÜ?

Yoğun bakımda tedavi gören eski dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'ın doktoru Adnan Bağrıaçık'ın verdiği bilgiye göre, Sam'ın karaciğer yetmezliğine hafta sonu böbrek yetmezliği bulgularının da eklendiğine belirtmişti.

Boğazın Boğası lakabıyla tanındı. Yaptığı 35 maçın 31'ini kazandı. Bu galibiyetlerden 16'sını nakavtla elde etti. altın kemerini iki maç boyunca korumasını bildi. Acil organ ihtiyacı doğan Sam, 30 Ekim 2015 gecesi karaciğer yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmişti.

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