Serhat Akın taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız - Haberler Spor
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Serhat Akın taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız

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Sezon başında Vitor Pereira tercihinin hatalı olduğunu ifade eden Serhat Akın, Konya yenilgisinden sonra kendisine yüklenen taraftarlara seslendi. Pereira'yı istemediği için tepki gören Akın, "Herkes bana boşuna saldırdı. Sezon başında size söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Akın, destek verdiği yönetimi de istifaya davet etti.

Serhat Akın Fenerbahçeli taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız

"ALTYAPI HOCASI"

Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak tanımlayan Akın, "Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre etkileşim yağmuruna tutuldu.

Serhat Akın Fenerbahçeli taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız

"HERKES BOŞUNA SALDIRDI"

Serhat Akın maç oynanırken de şöyle bir paylaşım yaptı: Sezon başında söyledim Pereira Fenerbahçe'nin hocası değil diye. Herkes saldırdı bana. Vardir bir bildiği diye bir sezon da boşuna gider.

Serhat Akın Fenerbahçeli taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız

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