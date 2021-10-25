Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı çıkış: Kaos ortamı yaratmaya çalışıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'la karşılaşıyor. Dev derbi öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"OFANSİF BİR KADRO KURDUK"

"Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapıyoruz. Ligde sol bek ve kaleci Türk oynatıp diğer 3'üncüyü kullanıyoruz. Necip'i kullanacağız. Ofansif bir kadro kurduk önde.

"KAZANMAK VE NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

İyi bir maç beklediklerini söyleyen teknik adam, "İyi oyun, iyi mücadele. Kazanmak istiyoruz. Beklentiye karşılık vermek istiyoruz. Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz.

"DAHA LİGDE İLK ÇEYREKTEYİZ"

O durumda değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybediyoruz. Oradan bir şeyler çıkarmak istiyoruz. Orası başka bir kulvar. Olmayabilirdi. Olabilirdi de... Mücadelemiz ve iyi niyetimiz taraftarımız tarafından da görülmeli. Çaba sarf ediyor oyuncular ama cezalar orada çabuk kesiliyor. Ligde sıkıntımız yok. Geçen sezon daha kötü durumdaydık. Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar ama öyle bir ortam yok. Daha ligde ilk çeyrekteyiz. Çok acele etmemek lazım. Uzun maraton oynuyoruz. Uzun maratonda ligin son bölümüne yarışmacı olarak kalmak önemli.

"YAVAŞ YAVAŞ OYUNCULAR GERİ DÖNECEKTİR"

Umarım hedefte, o pozisyonda kalırız. Bizim için, takım için, camiamız için önemli. Oyuncularımız açısından normalleşme süreci başlamalı. Beklemediğimiz bir durum oluştu. Yavaş yavaş oyuncular geri dönecektir. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olur.

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