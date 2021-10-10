Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası sona erdi

ANTALYA (DHA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde 4- 9 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın Kaş İlçesinde düzenlenen 5. CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, son gün madalya töreni ile sona erdi. Şampiyonada 13'ü master erkeklerde olmak üzere 14 dünya rekoru, 71 ulusal rekor kırıldı.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şampiyonanın kapanış ve madalya törenine Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer ve yetkililer katıldı. Şampiyonanın son gününde yapılan sabit ağırlık çift palet disiplini dalışlarına 72 sporcu katıldı. Kadınlarda altın madalyayı, 103 metreye dalan Slovenya'dan Alenka Artnik, gümüş madalyayı 98 metreye dalan İtalya'dan Alessia Zecchini, bronz madalyayı 97 metreye dalış yapan Ukrayna'dan Natalia Zharkova ve Fransa'dan Marianna Gillespie kazandı.

Ardından son gün dalışlarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.