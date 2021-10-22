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Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktı

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Fransa Ligue 1'de 11. haftada oynanacak Saint Etienne-Angers maçı saha olayları nedeniyle başlayamadı. Ev sahibi takımın taraftarları takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki göstermek için saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Savaş filmlerini aratmayan görüntüler sonrası iki takımın futbolcuları sahaya çıkamadı.

Fransa Ligue 1'de son dönemde yaşanan taraftar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Saint Etienne-Angers maçında önce ev sahibi takımın taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi.

FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKAMADI

Takımlarının 10 haftadır galibiyet alamamasına tepki gösteren Saint Etienne taraftarları Angers maçından önce saha içine yanıcı maddeler fırlattı. Yaşananlardan sonra iki takım futbolcuları sahaya çıkamazken 22.00'de başlaması gereken mücadele start alamadı.

Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktıGörüntü: Fox Soccer

Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktıGörüntü: Fox Soccer

Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktı
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