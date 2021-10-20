Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izlemekle yetindi

Devler Ligi'nde 3. hafta maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yla karşılaşıyor. Mücadelede milli futbolcumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI

29. Dakikada Merih Demiral, Koopmeiners'in kullandığı köşe vuruşunda Luke Shaw ve Maguire'ın üzerinden yükselerek harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Atalanta'nın 2. golüne imza attı. Bu golle milli futbolcumuz kariyerinde ilk kez fileleri havalandırmış oldu.

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