Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izlemekle yetindi
Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik kapattı. Milli futbolcumuz Merih Demirel, İtalyan ekibinin farkı 2'ye çıkardığı golü atarken kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandırdı.
Devler Ligi'nde 3. hafta maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yla karşılaşıyor. Mücadelede milli futbolcumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ ATTI
29. Dakikada Merih Demiral, Koopmeiners'in kullandığı köşe vuruşunda Luke Shaw ve Maguire'ın üzerinden yükselerek harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Atalanta'nın 2. golüne imza attı. Bu golle milli futbolcumuz kariyerinde ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
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