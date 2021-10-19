Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran! Beşiktaş, Sporting maçında taraftarı önünde bir ilki yaşadı

Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Dortmund ve Ajax'ın ardından Sporting karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar aldığı yenilgilerin ardından puansız bir şekilde grubun dibine demir atarken bir ilke de imza attı.

BEŞİKTAŞ 22 MAÇTA KALESİNDE TOPLAM 29 GOL GÖRDÜ

Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal tarihinde Şampiyonlar Ligi gruplarında kendi evinde 22. maçına çıkarken, ilk kez taraftarı önündeki bir karşılaşmada kalesinde 4 gol gördü. Daha önceki 22 maçta toplamda 29 gol yiyen Beşiktaş rakip fileleri 24 kez sarstı. Siyah-Beyazlılar söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

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