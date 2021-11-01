Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük yıkım! Vida da gitti

Beşiktaş'ta eksik 5'e yükselti. Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Domagoj Vida'nın tedbir amaçlı olarak Sporting kafilesinde yer almadığı belirtildi.

"TEDBİR AMAÇLI GÖTÜRÜLMEDİ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Domagoj Vida, Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır" ifadeleri kullanıldı.

İşte Beşiktaş'ın Sporting kadrosu:

Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Serdar, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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