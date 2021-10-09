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Şampiyon raketlerden Kabakcı'ya ziyaret

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Şampiyon raketlerden Kabakcı'ya ziyaret

Ankara'da yapılan Masa Tenisi Milli Takım Seçme Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu ve Türkiye üçüncüsü olan Masa Tenisi Sporcuları Masa Tenisi İl Temsilcisi Umut Yılmaz ve Antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

ANKARA (İHA) - Ankara'da yapılan Masa Tenisi Milli Takım Seçme Müsabakalarında Türkiye Şampiyonu ve Türkiye üçüncüsü olan Masa Tenisi Sporcuları Masa Tenisi İl Temsilcisi Umut Yılmaz ve Antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

2-3 Ekim Minikler ve 4-5 Ekim tarihlerinde ise Küçükler kategorilerinde yapılan Milli Takım seçme müsabakalarında mücadele eden Kocasinan Belediye Spor Kulübü sporcularından Kenan Eren Kahraman Türkiye Şampiyonu olurken, Ayten Ceren Kahraman ise minikler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek sevinçlerini Kabakcı ile paylaştı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı; "Sporcularımızı ve antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım'ı tebrik ediyorum. İlimize masa tenisi branşında birçok başarı kazandıran hocalarımız inşallah alt yapıdan yetişen sporcularla daha birçok başarıya imza atacaklar" dedi. - KAYSERİ

Şampiyon raketlerden Kabakcı'ya ziyaret

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