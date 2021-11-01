Sahaya inen öfkeli taraftarlar terör estirdi! VAR sistemini parçalayıp polisle çatıştılar - Haberler Spor
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Sahaya inen öfkeli taraftarlar terör estirdi! VAR sistemini parçalayıp polisle çatıştılar

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Gremio'nun sahasında Palmeiras'ı 3-1 yendiği maçın ardından ortalık karıştı. Takımlarının mağlubiyet almasıyla çılgına dönen ev sahibi takımın taraftarları sahaya inerek terör estirdi. VAR sistemini parçalayan taraftarlar, polisle çatıştı.

Brezilya Seri A'da oynanan Gremio- Palmeiras maçının ardından ortalık savaş alanına döndü. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden ev sahibi takımda taraftarlar sahaya girerek terör estirdi.

TARAFTARLAR POLİSLE DE ÇATIŞTI

Ev sahibi Gremio'nun taraftarları maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı. Öte yandan karşılaşma konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Sahaya inen öfkeli taraftarlar terör estirdi! VAR sistemini parçalayıp polisle çatıştılar

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