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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya FK: 2-0

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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya FK: 2-0

STAT: 17 Eylül HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardarklı, Samet ÖzkulROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Veysel - Alpay, Manaj, Kerim (Dk. 88 Hüseyin), Mehmet (Dk. 79 Akabueze), Abdullah (Dk.69 Jacob), Bilal (Dk. 88 Berke), Levent (Dk.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardarklı, Samet Özkul

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Veysel - Alpay, Manaj, Kerim (Dk. 88 Hüseyin), Mehmet (Dk. 79 Akabueze), Abdullah (Dk.69 Jacob), Bilal (Dk. 88 Berke), Levent (Dk. 46 Pucko), Burak, Gökay, Süleyman

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin - Rahmi, Salim, Haydar, Ahmet (Dk. 61 Emir Kaan), Batuhan, Hacı Mustafa (Dk. 61 Berke Avcı) (Dk. 86 Mücahit) Serhan, Volkan, Adnan, Berkay

GOLLER: Dk. 82 Kerim, Dk. 84 Manaj (Royal Hastanesi Bandırmaspor )

SARI KART: Ahmet ( Çankaya Futbol Kulübü)

Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü Tur karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Çankaya FK'yi 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82'nci dakikada Kerim ve 84'üncü dakikada Manaj kaydetti.


Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya FK: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya FK: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya FK: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya FK: 2-0

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