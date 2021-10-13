Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Portekizli star Cristiano Ronaldo, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını koleksiyonuna ekledi. Ronaldo, bu aracı almak için tam 8,5 milyon sterlin harcadı. Portekizli star araba tutkusuna harcama yapmaktan keyif duyduğunu belirterek, "Oğlum ve ben arabalara çok düşkünüz. Arabalara harcama yapmaktan çekinmiyorum" diye konuşmuştu.
Cristiano Ronaldo, zevki için servetinden kısmıyor. Portekizli yıldız, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını hemen kaptı. Ronaldo, bu araca tam 8.5 milyon sterlin ödedi. 8.5 milyon sterlinlik araba, sporseverlerin ağzını açık bıraktı.
LÜKS OTO GALERİ
36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.
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