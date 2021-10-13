Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor - Haberler Spor
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Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Portekizli star Cristiano Ronaldo, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını koleksiyonuna ekledi. Ronaldo, bu aracı almak için tam 8,5 milyon sterlin harcadı. Portekizli star araba tutkusuna harcama yapmaktan keyif duyduğunu belirterek, "Oğlum ve ben arabalara çok düşkünüz. Arabalara harcama yapmaktan çekinmiyorum" diye konuşmuştu.

Cristiano Ronaldo, zevki için servetinden kısmıyor. Portekizli yıldız, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını hemen kaptı. Ronaldo, bu araca tam 8.5 milyon sterlin ödedi. 8.5 milyon sterlinlik araba, sporseverlerin ağzını açık bıraktı.

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

LÜKS OTO GALERİ

36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor - Haberler Spor
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