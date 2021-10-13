Ronaldo, sınırlı sayıda üretilen arabayı hemen kaptı! Değerini duyanın ağzı açık kalıyor

Cristiano Ronaldo, zevki için servetinden kısmıyor. Portekizli yıldız, Bugatti'nin sınırlı sayıda üretilen aracını hemen kaptı. Ronaldo, bu araca tam 8.5 milyon sterlin ödedi. 8.5 milyon sterlinlik araba, sporseverlerin ağzını açık bıraktı.

LÜKS OTO GALERİ

36 yaşındaki golcünün garajında Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bentley, Maserati, Audi ve BMW marka otomobiller de bulunuyor.

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