Ronaldo dillere düşmek istemiyor! "Yapamazsam futbolu bırakırım" deyip 3 madde sıraladı

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo verdiği röportajda takımın son durumundan kariyerinin geleceğine kadar birçok konuda açıklamada bulundu. 36 yaşındaki futbolcu başarısının arkasındaki sırları sevenleriyle paylaştı.

Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları şöyle:

"ADAPTASYON ZAMAN ALACAK"

"Manchester United'ın birkaç değişiklik yapması gereken zaman gelmişti. Beni aldılar, Varane'ı aldılar, Sancho'yu aldılar. Adaptasyon zaman alacak, oynamak istediğimiz sisteme uyum sağlamak da zaman alacak ancak her şeyin mümkün olduğunu adım adım aklımıza kazımalıyız.

"HER ZAMAN TAKIMI ÖNE KOYARIM"

Ben bireysel performansımı konuşmak istemiyorum, her zaman takımı öne koyarım. Bir şeyleri birlikte kazanmak, tek başına kazanmaktan çok daha kolaydır. Buna inanıyorum, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Takımda herkes rolünün farkında olmalı. Ben takımdaki rolümü biliyorum. Benim görevim goller atmak, takıma tecrübemle yardım etmek ve oyunu anlamak. Herkes takım için fedakarlık yaparsa, daha iyi bir takım oluruz. Arkamızda harika taraftarlar var, harika bir stadımız var, harika bir takımımız var. Böyle devam etmeliyiz.

"HENÜZ ZAMANIM GELMEDİ"

Portekiz Milli Takımı'ndan neden emekli olayım ki? Henüz zamanım gelmedi. Bunun kararını ben vereceğim. Eğer artık koşamayacağımı, şut çekemeyeceğimi, gücümün gittiğini hissedersem olabilir. Ancak bu konularda hala başarılıyım, devam etme konusunda motive durumdayım.

"HER ŞEYİ EN ÇOK YAPAN OYUNCUYUM"

Ana kelime, motivasyon. İşimi yapmak, insanları mutlu etmek, ailemi mutlu etmek, taraftarları ve kendimi mutlu etmek için motivasyonumu koruyorum. Daha iyi olmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan, en çok galibiyet alan, en çok asist yapan. Her şeyi en çok yapan oyuncuyum. Böyle devam etmek istiyorum. Futbol oynamayı seviyorum, insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor."

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