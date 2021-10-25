Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'u tiye aldı! Züğürt Ağa göndermesi - Haberler Spor
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Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'u tiye aldı! Züğürt Ağa göndermesi

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Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe maçından sonra programa megafonla çıktı. Kütahyalı, Şener Şen'in filminden gönderme yaparak, "Züğürt ağa Fenerbahçe'nin başında. Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmiyor" dedi.

Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor maçından sonra kalabalık megafonla taraftara seslenen Başkan Ali Koç'u ti'ye aldı.

"OPERASYON MU DİYECEĞİZ?"

Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a efsane sinema sanatçısı Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde megafonla 'Domates' diye seslendiği sahneden gönderme yaptı.

"KUSURA BAKMAYIN"

Kütahyalı, "Züğürt Ağa Fenerbahçe'nin başında. Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmiyor. Taraftarlar kusura bakmasın geçen hafta onları sonuna kadar savundum ama bu hafta da mı operasyon diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'u tiye aldı! Züğürt Ağa göndermesi
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