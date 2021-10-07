Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi - Haberler Spor
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Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta kırmızı kart gören siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, PFDK tarafından 1 maçla cezalandırıldı. Verilen cezayı az bulan rakip takım taraftarları, deneyimli hocanın küfür ettiğini belirterek TFF'ye ateş püskürdü. Yapılan tepki paylaşımlarının ardından kısa süre içinde Sergen Yalçın ismi sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçının yankıları sürüyor. Karşılaşmada siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya girerek topa vurması sonrası kırmızı kart görmüştü. PFDK, deneyimli hocaya 1 maç ceza verirken sosyal medyada bu karar büyük tepki çekti.

GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

Sergen Yalçın'ın hakeme küfür ettiğini savunan rakip takım taraftarları verilen cezayı az bularak TFF'ye ateş püskürdü. Yapılan tepki paylaşımlarının ardından Sergen Yalçın ismi kısa süre içinde sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi - Haberler Spor
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