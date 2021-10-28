PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu

Fransa'nın dev takımı Paris Saint-Germain'de futbolcuların yaşadığı gasp ve saldırılara bir yenisi eklendi. Yıldız futbolcu Ander Herrera, gece geç saatte trafik ışıklarında beklerken bir hayat kadını tarafından gaspa uğradı.

SALDIRGANI İSTEDİĞİ ADRESE KADAR GÖTÜRMEK ZORUNDA KALDI

Point'in haberine göre, gece saatlerinde kırmızı ışıkta bekleyen Herrera'nın arabasına bir hayat kadını binmeye çalıştı. Arabadaki cüzdan ve cep telefonunun gasp edildiği iddia edilirken, olayda hırsız tarafından yaklaşık 200 euro çalındığı belirtiliyor. Haber de, 32 yaşındaki futbolcunun telefonunu geri vermesi karşılığında saldırganı bir adrese götürmek zorunda kaldığı aktarıldı. Yakın zamanda başkent Paris'te Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı yaşanırken, Icardi, Dani Alves ve Angel Di Maria'nın evleri maç esnasında soyguna uğramıştı.

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