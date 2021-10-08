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Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için harekete geçti

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın Newcastle United'ı satın almasından sonra gözler İngiliz ekibinin yapacağı transferlere çevrildi. Transfere yaklaşık 1.5 milyar euro bütçe ayırması beklenen siyah-beyazlılarda teknik direktör konusunda da son karar verildi. Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea ve Inter'le şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli hoca Antoino Conte'nin yeni sezonda Newcastle United'ın başına geçmesi bekleniyor.

300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılan Newcastle United'da değişim rüzgarları esmeye başladı. İlk etapta teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlayan İngiliz ekibinin güçlü bir adayı var.

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Milliyet'in La Gazzetta dello Sport'dan aktardığı habere göre; Newcastle United, teknik direktörlük için Antonio Conte ile ilgileniyor. Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yle şampiyonluk sevinci yaşayan Conte, son olarak da Serie A'da Inter'le mutlu sona ulaşmıştı.

Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için harekete geçti
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