Pelkas hakkında şaşırtıcı 'kulübe' kararı! Diego Rossi, Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi

Fenerbahçe'nin öne çıkan transferlerinden biri olan Diego Rossi, yeni takımındaki macerasına istediği gibi başlayamamıştı. Takıma alışmaya başlayan genç hücum oyuncusu, Süper Lig'deki performans grafiğini her geçen maç yükseltmeyi başardı.

SON 3 MAÇIN YILDIZI

Los Angeles FC takımından kiralanan Diego Rossi, Kasımpaşa önünde yaptığı 2 asistle galibiyetin gizli mimarı olurken son 3 karşılaşmada 4 gole etki etti.

PELKAS'I UNUTTURDU

Giresunspor karşısında asist yapan, Hatayspor deplasmanında ilk golünü atan yıldız, önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde de 2 asist kaydetti. Seriye bağlayan Diego Rossi, Pelkas'ın formsuzluğunda hücumda takıma ilaç oldu. Rossi, şimdilik Pelkas'ın önüne geçmiş gibi duruyor.

PARA ROSSİ'YE AKTARILACAK

Oyuncunun satın alma opsiyonu dahilinde bonservisine ne kadar ödeneceği henüz belli olmazken iddialara göre bu rakam 8-10 milyon euro arasında... Sabah'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, oyuncu ya da oyuncuların satışlarından elde edeceği gelirin bir kısmını da Diego Rossi için kullanacak.

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