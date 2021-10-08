Pelkas hakkında şaşırtıcı 'kulübe' kararı! Diego Rossi, Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
Sakatlıktan çıkan Pelkas'ın formsuz olduğu dönemde golü ve asistleriyle sahneye çıkan Diego Rossi, Yunan futbolcunun önüne geçti. Çalışkanlığıyla Pereira'nın gözüne giren Uruguaylı futbolcu, ilk 11 savaşından galip çıkmaya yakın. Geçen sezonun gözdesi olan Pelkas, arka plana düştü. Rossi'nin satın alma opsiyonunun kullanılabileceği belirtildi. 8-10 milyon euro civarındaki bu bedelin ödenmesi için bazı isimlerin satışına onay verileceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin öne çıkan transferlerinden biri olan Diego Rossi, yeni takımındaki macerasına istediği gibi başlayamamıştı. Takıma alışmaya başlayan genç hücum oyuncusu, Süper Lig'deki performans grafiğini her geçen maç yükseltmeyi başardı.
Los Angeles FC takımından kiralanan Diego Rossi, Kasımpaşa önünde yaptığı 2 asistle galibiyetin gizli mimarı olurken son 3 karşılaşmada 4 gole etki etti.
Giresunspor karşısında asist yapan, Hatayspor deplasmanında ilk golünü atan yıldız, önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde de 2 asist kaydetti. Seriye bağlayan Diego Rossi, Pelkas'ın formsuzluğunda hücumda takıma ilaç oldu. Rossi, şimdilik Pelkas'ın önüne geçmiş gibi duruyor.
Oyuncunun satın alma opsiyonu dahilinde bonservisine ne kadar ödeneceği henüz belli olmazken iddialara göre bu rakam 8-10 milyon euro arasında... Sabah'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, oyuncu ya da oyuncuların satışlarından elde edeceği gelirin bir kısmını da Diego Rossi için kullanacak.