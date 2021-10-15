Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı

OSMANİYE (DHA) - Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Fakıuşağı Mahallesi Liseler Kampüsü'nde yer alan Samet Aybaba Spor Lisesi'nin açılış törenine Vali Erdinç Yılmaz, eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi Müdürü Aylin Loş Başlamışlı, 8'inci sınıf mezunlarına yönelik özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılı faaliyetlerine, 92 kişilik 9'uncu sınıf öğrencisiyle başladığını söyledi. Başlamışlı, "Özel yetenek sınavı uygulanarak okulumuzu kazanan yetenekli sporcularımızın kondisyonel özelliklerinin gelişimini destekleyerek, farklı birçok spor branşında eğitim almaları, uygulayabilmeleri, uzmanlaşabilmeleri ile maksimum başarıya erişerek okulumuz, ilimiz ve ülkemiz adına yarışabilmeleri temel hedefimizdir" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin gösterileriyle devam eden program, okulun açılışıyla birlikte bahçeye fidan dikilmesiyle son buldu.