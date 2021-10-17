Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin - Haberler Spor
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Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin

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Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin

Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşta yorumcu Volkan Demirel, sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Galatasaray taraftarına seslenen Demirel, "Muslera'nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçerek zirveyle olan puan farkını eritti. Sarı-kırmızılılarda Muslera yaptığı kurtarışlarla maça damga vururken, beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Uruguaylı eldivenden övgüyle bahsetti.

"OYUNU YÖNLENDİREBİLEN BİR GALATASARAY YOK"

Galatasaray'ın önemli bir galibiyet aldığını vurgulayan Volkan Demirel, "Galatasaray için çok şey söylenebilir ama Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşırken, Beşiktaş puan kaybederken 3 puan almak önemli. Galatasaray'ın geçmiş haftalarına da baktığımızda oyunu yönlendirebilen bir Galatasaray yok. 70. dakikalarda oynama sürelerine bakıldığında, yüzde 71'e 29 Konyaspor öndeydi. Golde kaleciye faul yok gibi. 1-0 geri düştüler, oyunu çevirmeye çalıştılar, zorlandılar." dedi.

"MUSLERA, GALATASARAY İÇİN BİR DEĞERDİR"

Muslera'nın yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurduğunu belirten yorumcu, "Çok yan top oldu, bugün Muslera olmasa maç farklı bir skorla bitebilirdi. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, Muslera'nın kıymetini bilsinler. Her zaman iyi olamazsınız, Muslera Galatasaray için bir değerdir, takımın kaptanıdır. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu. Kötü oyun ama tebrik etmek lazım, Galatasaray 3 puanı almayı bildi." ifadelerini kullandı.

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Haber: Volkan Demirel yayıncı kuruluş ekranlarından Galatasaray taraftarına seslendi: Kıymetini bilin - Haberler Spor
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