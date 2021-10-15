Oğuzhan Özyakup'tan 3. dalya!

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak Beşiktaş forması altında 300. karşılaşmasında boy gösterdi.

Beşiktaş'ın 2012-2013 sezonu öncesinde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında 3. kez dalya dedi. Bugüne kadar Beşiktaş forması altında 299 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 61 de asist yapan Oğuzhan, Başakşehir maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayı 300. kez giydi. Takımdaki 10. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'la birlikte 3 kez de şampiyonluk elde etti. Oğuzhan, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak yarım sezonluğuna Feyenoord'a transfer olmuştu.

(Bozhan Memiş - Gökhan Kılınçer/İHA)

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