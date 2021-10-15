Oğuzhan Özyakup'tan 3. dalya! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğuzhan Özyakup'tan 3. dalya!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Oğuzhan Özyakup'tan 3. dalya!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak Beşiktaş forması altında 300. karşılaşmasında boy gösterdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak Beşiktaş forması altında 300. karşılaşmasında boy gösterdi.

Beşiktaş'ın 2012-2013 sezonu öncesinde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında 3. kez dalya dedi. Bugüne kadar Beşiktaş forması altında 299 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 61 de asist yapan Oğuzhan, Başakşehir maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayı 300. kez giydi. Takımdaki 10. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'la birlikte 3 kez de şampiyonluk elde etti. Oğuzhan, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak yarım sezonluğuna Feyenoord'a transfer olmuştu.

(Bozhan Memiş - Gökhan Kılınçer/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Hulusi Akar Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Tuna Burak Sergen Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Fatih Terim Serdar Aziz Stefan Kuntz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oğuzhan Özyakup'tan 3. dalya! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:56:47. #1.13#