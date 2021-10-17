OGM Ormansporlu basketbolcu Sevgi Uzun'un burnu kırıldı

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da oyunculardan Sevgi Uzun'un burnunun kırıldığı bildirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Sevgi Uzun'un bugün UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Ankara'da oynanan ilk hafta maçında burnunun kırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz Sevgi Uzun'un bugün oynadığımız UMF Yapı İzmit Belediyespor maçının 4. periyodunda aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana geldi. Sağlık ekibimizden Rüştü İlhan'ın müdahalesi sonrası oyuncumuzun sağlık durumu kontrol altına alınırken, oynayacağımız Avrupa kupası maçımızda oyuncumuz maske ile parkede yer alabilecek."