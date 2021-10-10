Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu

Norveç'le 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası şansını zora sokan A Milli Takım'da uzun süre sonra kadroya dönen Serdar Aziz gözüne aldığı darbe sonrası sakatlanmıştı. Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısının son durumu belli oldu.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'in paylaşımında, milli futbolcunun gözünün oldukça şiş ve mosmor olduğu görüldü. Başarılı savunmacıya binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı gelirken Tuğçe Aziz gelen mesajlar için teşekkür etti.

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