Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu - Haberler Spor
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Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, sahasında Norveç'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada gözüne darbe alarak sakatlanan Serdar Aziz'in son durumunu eşi Tuğçe Aziz paylaştı. Milli futbolcunun mosmor ve şiş gözü durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Norveç'le 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası şansını zora sokan A Milli Takım'da uzun süre sonra kadroya dönen Serdar Aziz gözüne aldığı darbe sonrası sakatlanmıştı. Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısının son durumu belli oldu.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'in paylaşımında, milli futbolcunun gözünün oldukça şiş ve mosmor olduğu görüldü. Başarılı savunmacıya binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı gelirken Tuğçe Aziz gelen mesajlar için teşekkür etti.

Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu

Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu
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Haber: Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu - Haberler Spor
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