Nereden nereye! F.Bahçe'nin milyon dolarlar verip aldığı Gökhan'ın yeni adresi çok şaşırttı

1936 Bismilspor, bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Emreciksin'i transfer etti. 1936 Bismilspor, Diyarbakır BAL liginde mücadele ediyor.

TRANSFER SAVAŞI

Fenerbahçe, Gökhan Emreciksin'i alabilmek için Galatasaray ve Beşiktaş'la savaşa tutuşmuştu. O dönem Ankaragücü formasıyla büyük çıkış yakalayan Gökhan, 2 milyon dolara Fenerbahçe'ye gelmişti. Gökhan, sağ kanatta bir hayli şans bulsa da kendisini gösteremedi. Sakatlıklar da yakasını bırakmadı. Gökhan Süper Lig'den sonra Cizre Spor, Tarsus, Tekirdağspor, Siirt İÖL, Doğancı, Alaşehir, İzmirspor Akıncılar, Siirtgücü gibi alt lig takımlarında forma giydi.

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