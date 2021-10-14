Nereden nereye! F.Bahçe'nin milyon dolarlar verip aldığı Gökhan'ın yeni adresi çok şaşırttı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nereden nereye! F.Bahçe'nin milyon dolarlar verip aldığı Gökhan'ın yeni adresi çok şaşırttı

Haberler.com - Haberler | Spor
Nereden nereye! F.Bahçe'nin milyon dolarlar verip aldığı Gökhan'ın yeni adresi çok şaşırttı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor, eski Fenerbahçeli Gökhan Emreciksin'e imza attırdı. Gökhan, 1 sezon burada top koşturacak. Sarı-Lacivertliler, 2009-10 sezonunda Gökhan'ı 2 milyon dolara Ankaragücü'nden transfer etmişti. Sağ kanat oyuncusu beklentileri karşılayamamış ve ayrıldıktan sonra büyük çöküşe geçmişti.

1936 Bismilspor, bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Gökhan Emreciksin'i transfer etti. 1936 Bismilspor, Diyarbakır BAL liginde mücadele ediyor.

Nereden nereye! F.Bahçe'nin milyon dolarlar verip aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı

TRANSFER SAVAŞI

Fenerbahçe, Gökhan Emreciksin'i alabilmek için Galatasaray ve Beşiktaş'la savaşa tutuşmuştu. O dönem Ankaragücü formasıyla büyük çıkış yakalayan Gökhan, 2 milyon dolara Fenerbahçe'ye gelmişti. Gökhan, sağ kanatta bir hayli şans bulsa da kendisini gösteremedi. Sakatlıklar da yakasını bırakmadı. Gökhan Süper Lig'den sonra Cizre Spor, Tarsus, Tekirdağspor, Siirt İÖL, Doğancı, Alaşehir, İzmirspor Akıncılar, Siirtgücü gibi alt lig takımlarında forma giydi.

Nereden nereye! F.Bahçe'nin milyon dolarlar verip aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı

Haberler.com - Spor Haberleri
Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Burak Sergen
Spor Mehmet Nuri Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nereden nereye! F.Bahçe'nin milyon dolarlar verip aldığı Gökhan'ın yeni adresi çok şaşırttı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:51:50. #1.11#