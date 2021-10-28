NBA'de Thunder, 26 sayı geriden gelip Lakers'ı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 26 sayı geriden gelip 123-115 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 26 sayı geriden gelip 123-115 yendi.
NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi.
Oklahoma City Thunder, ikinci çeyreğinde 56-30 geriye düştüğü maçta sahasında Los Angeles Lakers'ı 123-115 mağlup etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı ile oynarken Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis'in 30 sayısı yeterli olmadı.
Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, deplasmanda Brooklyn Nets'i 106-93 yendi.
Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 51 saniye görev yaptı, skora katkı sağlayamadı.
Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 92-79 mağlup ettiği mücadelede de Cedi Osman, 4 dakika süre aldı, sayı üretemedi.
Sonuçlar
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 107-110
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 79-92
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-96
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 123-115
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 108-113
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 99-102
Boston Celtics-Washington Wizards: 107-116
Brooklyn Nets-Miami Heat: 93-106
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 111-120
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 118-100