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Nazilli Belediyespor'un sıkıntısı gol

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor'un sıkıntısı gol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Grupta 7 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 golcüsünden yalnız 1 gollük katkı alabildi. Büyük umutlarla transfer edilen İlyas Çakmak, sezon başında geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kaldı. İlyas, forma giydiği 3 müsabakada golle tanışamazken, fizik gücünün yetersizliği eleştirildi. Geçen sezonun golcü oyuncusu Muhammed Ali Aydın, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Konyaspor 1922 karşılaşmasında attığı golle 7 maç sonra suskunluğunu bozan Muhammed Ali, hırsıyla dikkat çekse de skor üretmekte etkisiz kaldı.

Karaman Belediyespor'dan alternatif golcü olarak transfer edilen 22 yaşındaki Ahmet Gökbayrak ise süre alamadı. Hazırlık kampında 3 gole imza atarak dikkatleri üzerine çeken Ahmet'e Teknik Direktör Kadir Kar henüz şans vermedi. Genç forvet, ligin 3'ncü haftasında oynanan Amedspor deplasmanında yalnızca 3 dakika sahada kalabildi. Skor üretmekte zorlanan Nazilli temsilcisinde teknik patron Kadir Kar, Tarsus İdman Yurdu deplasmanı öncesinde özellikle hücumdaki futbolcularına gol vuruşu çalıştırıyor.


Nazilli Belediyespor'un sıkıntısı gol

Nazilli Belediyespor'un sıkıntısı gol

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
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