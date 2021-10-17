ANKARA (İHA) - Ankara Keçiörengücü maçının ardından müsabakayı değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Eğer mücadele etmezseniz taktik, teknik ya da becerilerinizi çok fazla kullanma şansınız olmaz. Biz de bunun bilincinde olarak, mücadeleyi bırakmadan, acıyı hissederek oynadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Kocaelispor'da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Zor bir müsabakaya geldiğimizi biliyorduk. Öyle de oldu. Başından beri saha ortamı ve ambiyans birinci derecede mücadeleyi öne çıkarıyordu. Biz de bunun bilincindeydik. Eğer mücadele etmezseniz taktik, teknik ya da becerilerinizi çok fazla kullanma şansınız olmaz. Biz de bunun bilincinde olarak, mücadeleyi bırakmadan, acıyı hissederek oynadık. Deplasmanda dört, beş pozisyon buluyorsanız bu iyi demektir. Umarım bundan sonraki bir zemin oluşturur bu galibiyet. Bir ligde kalmak, tutunmak ve bir şeyler başarmak çok zor. Takım olmak yolundan geçiyor bunlar" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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