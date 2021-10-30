Mustafa Karagöl'ün acı günü
İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl hakkın rahmetine kavuştu.
İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl hakkın rahmetine kavuştu.
İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl, hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Tokat Erbaa Bağpınar Köyü'nde toprağa verilecek. İHA Spor Servisi olarak Veli Karagöl'e Allah'tan rahmet, Mustafa Karagöl ve ailesine başsağlığı diliyoruz. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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